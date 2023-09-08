新竹棒球場後續將如何改善備受外界關注，新竹市長高虹安昨晚返台，今天親自主持新竹棒球場工程體檢會第4次會議，針對美方提出的3種改善方式，與會委員共識仍以天然草皮、人工草皮置換工法2種為主，市府表示，後續將計算2種方式維護成本，定案後和廠商履約釐清。

市府昨召開新竹棒球場工程體檢會第4次會議，全程不對外公開，擔任體檢會專家學者的前內政部長李鴻源則表示，會中都談得很清楚明確，也認為棒球場專業上是有解的，但政治化就沒解了。

今體檢會上，由市府人員向專家報告，8月31日工作會議討論到「球場設計覆土高度與現場施工不符」的結構安全疑慮，以及球場排水原先服務建議書，採全場魚骨式HDPE管，但後續施工廠商改以地漏加少量排水管設計等疑慮。

而這2項問題，主要肇因於球場下方無梁版停車場的設計，因此委員們也指出，棒球場設計承重為30公分土壤，但最後施作卻變成60公分深，必須請結構技師重新計算棒球場承重，以確保棒球場結構安全，並確認是否需調整設計。

針對美方專家所提出天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法等3種改善方案，出席委員的共識是，區域切溝填沙工法仍有安全疑慮，改善效果也相對不如另2種，認為改善應以球員安全、結構安全及排水功能為首要目標，因此不考慮區域切溝填沙工法。

至於棒球場後續將如何改善？市府則表示，接下來將針對天然或人工草皮置換2種工法，根據委員建議，再補充長期維護成本計算，後續確定用何種方案後，再與廠商釐清合約與調整。