前新竹市文化局長錢康明今爆出跨年晚會內幕，提到有聯絡活動主持人、有交接7頁單面A4簡報資料，強調一直都有「新竹市跨年晚會」，停辦是在他離職後的決定，市府發言人徐千晴對此一一駁斥，但錢康明也再度反擊。

針對市府指早在7月決議民間主辦跨年，錢康明說，7月新竹縣市若有共識，「是否有通知過我」，請拿一紙公文出來證明，或是曾經有託新竹市府的任何人，請這位同仁說是在何處告訴過他，只要一位就好。他說自己是要負責跨年的文化局長，沒有公文，也沒有人告訴過他新竹縣、市的決議。

至於A4簡報，錢康明則說，是李忠庭在大同路的某咖啡店給他的，第1頁上面有新竹縣和新竹市的logo，這張一定要去問李忠庭，這是誰給他的。市長說過不是市府出來的文件不可以用市府的logo，這有法律問題，市長要立刻打電話問李忠庭。

此外，他也說，市府當然會對他邀約晚會主持人的事毫無所悉。因為他只有先敲下藝人時間，跨年晚會藝人的時間都要先敲，這是常識。後來因為跨年在李忠庭的處理下沒消沒息，最後還跟主持人取消主持。

「當然無標案！」錢康明說，因為李忠庭說他會處理，表演藝術科科長常提醒他要趕快立一個標案，但他當時總是欲言又止的說不清楚，現在對方也應該知道他的難處了。