新竹市民進黨團召18日上午召開記者會，指控竹市府在萬聖節活動、水源自辦農村重劃案中是向建商靠攏，並懷疑其中有不法，將再向竹檢遞交相關資料調查；民眾黨則是怒斥綠營將兩案扯上關係，試圖利用不實資訊混淆市民視聽。

市議員李國璋表示，市長高虹安在選舉期間的競辦皆位於新竹市，從未有於新竹縣設立競辦，與里奧整合行銷公司單純為「支出經費」，競辦向該公司購買家具等物品，監察院網路記載也都可查，民進黨團不可能看不懂，卻依舊指鹿為馬、顛倒是非，「不是笨，就是壞，也可能又笨又壞！」

宋品瑩則表示，萬聖節活動相關指控，最初的爆料人、前文化局長錢康明都已說明是媒體自導自演的烏龍指控，民進黨議員為了政治鬥爭，持續傷害無辜的文化局同仁，令人不齒。

有關水源重劃案，李國璋強調，事實是林智堅前市長任內在105年時已發文「准予實施」，公文俱在，民進黨議員楊玲宜那時肯定也在市府服務，身為市長室祕書卻不知情？曾資程對此案的關切眾所皆知，難道他們也沒看過公文？

李國璋同時指出，曾資程過去在前市長林政時期擔任水源里里長，就已經大力支持並推動水源重劃案，與水源重劃案有千絲萬縷關係的正是曾資程與民進黨。

他表示，綠營記者會表現是荒腔走板，除了扭曲事實外，還能集體選擇性的遺忘自己核准的重劃案，持續朝高虹安潑髒水，身為民代如此混淆市民視聽，愧對市民所託。