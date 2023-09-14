錢康明今天針對新竹市議會新聯線政團的記者會發文表示，他不作回應、也不會提告，但他若有違法，歡迎來告。（摘自錢康明臉書／陳育賢新竹傳真

新竹市議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽14日舉行記者會炮轟前文化局長錢康明狀況外、該迴避廠商而未迴避，自己可能在任內涉及不法弊端而不自知；錢康明對此表示，針對記者會公開指控，他不作回應、也不會提告，但他若有違法，歡迎來告。

針對新聯線政團上午的記者會指控，錢康明表示，他不會針對記者會內容回應，不過，稍早他在臉書發文表示，「我先說，這是公開的指控，我不告他們，並不代表我承認我有做違法之事，因為是朋友，所以不能隨便對簿公堂，能透過對話來釐清就好了。

他說，「但是，如有記者會所說本人違反法律的事實，歡迎他們來告我，我一定出庭說明，真的搞錯了！」

錢康明指出，「誰給他們錯誤資料的啊！3位議員朋友啊，你們要來問我啊，不要人家給你們什麼你們就信啊，建立議員的形象不容易，我不會再任官職了，但你們還要選啊，給你們資料的人太壞了。」

他表示，他完全不會回應這場記者會的內容，不會被牽著另闢戰場，他要專心做他該做的事，請幕僚們不要再亂給資料了，快幫幫市長吧。再說1次，認錯、道歉可以是選項，但不是對他認錯、道歉，別又搞錯了。