新竹榮民之家今與業者簽約，宣布啟用情趣用品販賣機。（新竹榮家提供／王惠慧新竹傳真）

為解決榮民長輩生理需求，新竹榮家去年成立全台唯一榮莒室，讓住民長輩生理需求可獲實現，而榮莒室開辦1年多來，仍有長輩會擔心被貼標籤而不願申請使用，為此，新竹榮家推出「榮莒2.0」方案，舉辦性健康課程及活動等，並引進情趣用品販賣機，提供長輩多元選擇。

榮家主任白恩惠說，新竹榮家重視長輩全人健康，打破傳統對老年人生理需求的錯誤刻板印象，2021年以性健康為導向推展榮莒案，並請樹德科技大學人類性學研究所講座教授林燕卿指導，透過強化觀念、知識、建立正確態度，培養住民維繫良好兩性關係。

新竹榮家去年也首設榮莒室提供住民使用，然而仍有長輩擔心會被標籤化而卻步，為避免標籤化，今年推動「榮莒2.0」，結合醫療與心理健康為基礎，推廣性健康知識，運用健康專業醫療資源，也開辦幸福學堂課程等多元兩性活動。

新竹榮家與業者合作，於今天簽約啟用幸福小棧親密輔具販賣機，機台就設在保健組醫務室旁，一次性與重複性使用的助慰器，價格約在300元到400元不等，還有潤滑液、保險套及清潔液等商品，為利住民正確使用，業者也製作衛教影片、文宣，住民有問題也可電話諮詢。

新竹榮家也舉辦榮莒2.0創新方案推動研討會，邀請林燕卿及業者分享性健康議題及介紹親密輔具的正確觀念，盼讓民眾了解，親密輔具不僅是一般人所認為的情趣用品，也有助性健康、放鬆身心及保養的功效。