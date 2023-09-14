新竹市長高虹安除了深陷疑似貪污、住豪宅、搭名車爭議，近日又不斷被前新竹市文化局長錢康明爆料。據《中國時報》掌握，高日前請辭民眾黨選舉決策委員會委員，並打算同步請辭民眾黨中央委員，但中央委員會委員一致認為應慰留高，建議請假即可。消息曝光後，引發網友熱烈討論，但不少人都直言「沒救了...」、「就算沒有違法...也是個整天走在鋼索上的政治人物..遲早出事」。

根據《中國時報》報導，高虹安因接下新竹市選委會主委，於法不宜再兼任黨內選決會委員，否則恐有利益衝突問題，因此向選決會請辭獲准，同時，高虹安也表達近日分身乏術，盼專心處理新竹案件，有意請辭中央委員，已獲准。至於民眾黨中央委員一職，則自今起請假。

相關消息曝光後，不少網友湧入《yahoo》相關新聞報導底下留言，已有超過200則討論，有人認為「送高市長四個字，任重道遠」、「請辭跟被下架不同吧」、「新竹市的大秘寶，終於爆炸了」、「爭議這麼多，放過新竹人吧，丟臉」、「如果是民進黨根本不理你」、「沒罪何必請辭啊，柯p切割真快，沒利用價值了」。