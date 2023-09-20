進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭，但輿論炸鍋未平息。前立委郭正亮19日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，17日陳吉仲去見行政院長陳建仁，因為陳建仁禮拜五要做總質詢前施政報告，陳吉仲要站在旁邊，而那天一定是萬箭齊發，而且先射陳建仁。民進黨立院黨團總召柯建銘也急了，也要求陳建仁週四去黨團報告，否則怎麼去說服黨團？

「比較接近真相的應該是，陳吉仲去見了陳建仁，因為這個禮拜要開議嘛！」郭正亮表示，陳建仁禮拜五是要做報告的，那到時候一定總質詢都在問雞蛋！所以陳吉仲是要站在旁邊的。而禮拜四是行政院院會，本來就內定陳吉仲要去做報告。

郭正亮提到，「院會開始之前要開黨團會議，那柯建銘就急了！怕那個砲聲隆隆，所以也要求陳吉仲要去跟柯建銘作報告。」所以為什麼陳吉仲今天會道歉？而且連續兩次記者會，因為快要見真章了！禮拜四你要到行政院，也要去見柯建銘，兩邊都要作報告，那如果你沒有說服柯建銘，柯建銘怎麼去說服黨團？你那個行政院報告一定要過關，不然陳建仁禮拜五怎麼報告？「而且那天一定是萬箭齊發嘛！而且先射陳建仁！」