海葵颱風滯留，劇烈風雨籠罩南台灣，導致航班大亂，臉書社團高雄點Kaohsiungtien表示，昨晚一架自韓國仁川起飛的長榮班機，原訂昨晚10時40分在高雄小港機場降落，但因風雨太大在外海繞了4圈，最後轉降桃園機場，當時有逾5千名網友利用飛行動態App關注該航班動向，高雄點Kaohsiungtien說，「該航班因此成了全球最矚目的航班。」

高雄點Kaohsiungtien今（4）日於臉書粉專指出，受海葵颱風影響，高雄昨（3）日深夜狂風暴雨，長榮航空編號BR171-A321的班機自韓國仁川起飛，原訂晚間10時40分抵達高雄小港機場，但因風雨太大遲遲無法降落，在高雄外海繞了4圈，最後轉至桃園國際機場降落。

高雄點Kaohsiungtien表示，從飛行動態App來看，該班機在高雄外海環繞畫面，吸引逾5000多人關注，成全球最受矚目航班。

貼文引發討論，有網友說，另一架從上海返回高雄的長榮航空班機也受天候影響，在空中繞多圈後轉降桃園機場；其他人紛紛留言說，「有平安降落就好」、「旅客瑟瑟發抖中」、「我覺得機上的乘客應該搖到不要不要了」。