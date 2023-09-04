海葵颱風滯留挾強風豪雨襲台，今全台14縣市放颱風假，北部地區尚未列入警戒範圍，今正常上班上課，但桃園市復興區光華國小因落石持續掉落，今日停班停課；另宜蘭縣今晨也緊急宣布蘇澳鎮南強里及朝陽里地區；大同鄉及南澳鄉4日停班停課，《中時新聞網》整理4日全台颱風假縣市，帶您一次瞭解。

●北部地區

基隆市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

台北市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

新北市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

桃園市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

桃園市復興區光華國民小學4日停班停課。

新竹市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

新竹縣：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

尖石鄉玉峰村及秀巒村4日停班停課。

●中部地區

苗栗縣：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。

台中市：4日停班停課。

彰化縣：4日停班停課。

雲林縣：4日停班停課。

南投縣：4日停班停課。

●南部地區

嘉義市：4日停班停課。

嘉義縣：4日停班停課。

台南市：4日停班停課。

高雄市：4日停班停課。

屏東縣：4日停班停課。

●東部地區

宜蘭縣：4日正常上班上課。

蘇澳鎮南強里及朝陽里地區4日停班停課；大同鄉及南澳鄉4日停班停課。

花蓮縣：4日停班停課。

台東縣：4日停班停課。

●外島地區

澎湖縣：4日停班停課。

連江縣：4日停班停課。

金門縣：4日停班停課。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】