海葵颱風滯留挾強風豪雨襲台，今全台14縣市放颱風假，北部地區尚未列入警戒範圍，今正常上班上課，但桃園市復興區光華國小因落石持續掉落，今日停班停課；另宜蘭縣今晨也緊急宣布蘇澳鎮南強里及朝陽里地區；大同鄉及南澳鄉4日停班停課，《中時新聞網》整理4日全台颱風假縣市，帶您一次瞭解。
●北部地區
基隆市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
台北市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
新北市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
桃園市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
桃園市復興區光華國民小學4日停班停課。
新竹市：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
新竹縣：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
尖石鄉玉峰村及秀巒村4日停班停課。
●中部地區
苗栗縣：尚未列入警戒區，4日正常上班上課。
台中市：4日停班停課。
彰化縣：4日停班停課。
雲林縣：4日停班停課。
南投縣：4日停班停課。
●南部地區
嘉義市：4日停班停課。
嘉義縣：4日停班停課。
台南市：4日停班停課。
高雄市：4日停班停課。
屏東縣：4日停班停課。
●東部地區
宜蘭縣：4日正常上班上課。
蘇澳鎮南強里及朝陽里地區4日停班停課；大同鄉及南澳鄉4日停班停課。
花蓮縣：4日停班停課。
台東縣：4日停班停課。
●外島地區
澎湖縣：4日停班停課。
連江縣：4日停班停課。
金門縣：4日停班停課。
【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】
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