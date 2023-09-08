受到海葵颱風殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，香港7日晚間徹測得一小時雨量158.1毫米，打破139年來紀錄。中新網8日報導，香港特區政府8日凌晨5時34分宣布，由於香港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻已達「極端情況」，全港停班停課。香港聯合交易所也停止交易。

澎湃新聞報導，海葵殘餘環流和季風影響，暴雨席捲珠三角地區。8日香港天文台發布消息稱，隨著大雨繼續影響香港，天文台7日晚11時05分發布2023年第一個黑色暴雨警告信號，其後雨勢加劇，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量（晚11時至午夜12時），是自1884年有紀錄以來的最高紀錄。截至8日早7時，此次黑色暴雨警告的生效時間超過7小時，打破1999 年 8 月 23 日的紀錄（5小時47分鐘）。

香港天文台指出，截至8日早7時，在過去的24小時內，香港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及新界部分地區更錄得超過400 毫米雨量。

而在持續暴雨中，香港多個地區出現嚴重水浸，有車輛被淹，市民被水圍困。

據香港特區政府新聞公報稱，特區行政長官李家超指示各部門全力應對。保安局轄下緊急事故監察及支持中心已於7日晚11時05分啟動。紀律部隊正處理緊急求助個案。多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。

特區政府8日已作出「極端情況」公布，香港勞工處提醒雇主，除必要人員外，不應要求雇員返回工作地點上班。

勞工處發言人說，在「極端情況」期間，除與雇主有訂立返回工作地點上班協議的必要人員外，雇員應留在原來的地點或安全地點，不要啟程上班。特區政府會審視情況，期間雇主與雇員均須留意政府進一步的公布。

當「極端情況」結束，雇員應根據早前和雇主協定的復工安排上班或在家工作。雇主應考慮路面及交通等情況，作出彈性處理，並應以雇員的安全為首要考慮。發言人強調，對於因「極端情況」而未能上班或及時返回工作崗位的雇員，雇主不應無故不發放他們的工資、勤工獎或津貼，及不應輕易處分或解雇有關雇員。

另外，雇主不應扣減雇員在《雇傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償雇員因「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。

據悉，香港天文台於7日深夜發出黑色暴雨警告信號，香港多個地區發生水浸。香港特區政府當晚宣布，獲深圳有關單位通知，深圳水庫於8日零時排洪。