摩洛哥內政部今天表示，國內強震造成的死亡人數已攀升至2497人，迄今導致2476人受傷。搜救工作在更多外國人士協助下持續進行。

摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）地區8日深夜發生強震，導致當地入列世界遺產的舊城區和其他多個城市建築倒塌，馬拉喀什（Marrakech）是離震央最近的大城。

摩洛哥救援人員今天在新抵達的外國人士協助下，正與時間激烈賽跑，以從山村廢墟中挖出倖存者。