摩洛哥本月8日深夜發生規模6.8強震，累計逾2800人喪命。倖存下來的人無家可歸、深受創傷，覺得被政府遺棄，雖逃過死劫，卻開始擔心該如何靠自己活下去。

摩洛哥國家電視台昨晚報導，死亡人數已增至2862人，另有2562人受傷。由於許多災區位於偏遠難及的地區，當局尚未公布任何估計的失蹤人數。

摩洛哥的緊急救援資源因這場地震而負擔沉重，有些人被困在殘破不堪的社區裡，他們又驚又怒，批評大量援助至今還沒到。

法新社報導，43歲的艾特基德（Khadija Aitlkyd）住在阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）偏遠山村，她在一片廢墟裡說：「我們感覺自己被拋棄在這裡，沒人來幫忙…我們的房子都垮了…以後要住哪裡？」

這座居民不到百人的村子飄著死亡的氣味，他們說，16名罹難者的遺體已經被挖掘出來，但死掉的牲畜還埋在廢墟下，且已開始腐爛。

在地方政府和捐贈者的協助下，名為Intikala的慈善組織設置了9座臨時營地，裡面全是婦孺，男人們則徒手清理廢墟，膽子最大的人甚至冒險進入傾圮的建物內搶救還能用的床墊、毯子和炊具。

在馬拉喀什（Marrakesh）西南方約300公里處的密希拉（Missirat），28歲的穆罕默德（Mohamed Aitlkyd）看看周圍，沒見到任何政府救援人員。

他說：「我們唯一一次看到政府（人員），是在災後數小時來清點罹難者的時候…後來就再也不見人影…沒人來這裡幫助我們。」

當局並未立刻回應密希拉村民的不滿，但內政部昨天發布聲明，強調政府正協助震災受害者，包括救援、疏散、照顧傷患等。

除了官方行動之外，在密希拉等山村附近蜿蜒狹窄的山路上，常可看到私人組織的車隊運送食物、水、毯子等物資。

但受災村落非常多，官方和私人的援助行動可能都難以滿足所有需求。

在提赫特村（Tikekhte），挺過地震的房子寥寥無幾，66歲的烏辰（Mohamed Ouchen）敘述居民救出25人的過程，其中一人是他的妹妹。他說：「我們急著救人，沒有工具就徒手挖…她的頭露了出來，我們不停用手挖。」

39歲的札賀（Hasna Zahret）說，她從廢墟裡獲救，是上天給了她第二人生。她的丈夫是收入微薄的臨時工，家裡有3個孩子要養，她幾乎不敢期望一家人能很快回到屋裡睡覺。

Intikala人員說：「這裡每個人都很窮。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120912