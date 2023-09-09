將滿5歲的搜救犬Parker，這次將隨台中市搜救隊赴摩洛哥救援。(台中市府提供)

位於北非的摩洛哥在台灣時間9日早上6時許發生6.8級強震，至今已確定數百人死亡，為協助搜救，台中市政府上午11點34分接獲消防署通知，即刻整裝並啟動國際救援，台中市國際人道救援隊成員包括警消、醫師、獸醫、土木技師等，將滿5歲的搜救犬Parker也將上陣，待收到消防署指令即刻出發。

出生於2018年10月的Parker是拉不拉多犬，即將於下月底滿5歲，牠於2020年開始接受相關訓練，2021年通過初級及中級瓦礫堆搜救犬認證，去年通過RH-TA中級瓦礫堆搜救犬認證，並於去年3月正式服役，專長為氣味辨識、路徑追蹤，在搜救犬鐵雄、腿腿退役後，這次將隨國際救援隊赴摩洛哥救援。

消防局指出，目前特搜隊人員已經完成包括雷達生命偵測器、聲納生命探測器、影音式生命探測器、地震倒塌偵測儀等各式救援裝備整備，搜救犬Parker與特搜人員都待命中，將等消防署下令後出動。

消防局長孫福佑表示，台灣是地震頻繁的國家，摩洛哥面臨地震災害，台灣感同身受，台中市目前國際人道救援團隊人數超過百人，特搜隊更是中部縣市第1支通過國家搜救能力分級檢測(NAP，National Accreditation Process)認證的中型搜救隊伍，也是目前全國唯一有獸醫師的搜救隊。