台中市參與過大小救災、屢屢建功的2隻搜救犬，在6月核准除役。其中「鐵雄」2018年在花蓮震災搜救行動，協助在瓦礫中救出1名受困者，曾親獲台中市長盧秀燕授階二線一星，為全台官階最高的搜救犬，在授階典禮上，「鐵雄」除了與盧秀燕大大擁抱外，還親自回贈一個吻，讓盧秀燕當場樂開懷。

消防局表示，鐵雄具有高級瓦礫堆搜救犬認證、中級原野搜救犬認證及通過搜救犬國際瓦礫堆任務檢測(IRO-MRT)複試，並參與過2018年花蓮震災，成功於倒塌飯店中救出1名受困者，於2020年先後獲內政部長和台中市長盧秀燕授階二線一星，為全台獲贈授階最高階的搜救犬。

鐵雄官拜「二線一星」，是目前全台最高階的搜救犬。(台中市消防局提供)

消防局長孫福佑說明，鐵雄現年9歲，2年前因關節磨損退居二線，非常感謝鐵雄服役時為救災所做貢獻；鐵雄救功彪炳，不僅授階二線一星為全台最高階，更是少數曾在震災中救出生還人員的搜救犬，希望市府員工(志工)能成為鐵雄的新主人，共享這份榮耀，同時也讓鐵雄好好享受快活的退休生活。

台中市政府消防局近日辦理搜救犬鐵雄領養申請，依照該局搜救犬退(除)役執行辦法，現階段開放台中市政府員工及志工申請領養；消防局近期已發文至市府所屬各機關，有意願領養者可至台中市政府消防局官方網站－行政公告及最新消息（https://www.fire.taichung.gov.tw/）下載並填妥「搜救犬除役認養家庭申請書」，於9月12日17時前親送、或掛號郵寄至台中市政府消防局災害搶救科辦理後續事宜。