因應疫後景氣復甦，包括餐飲、旅宿業出現缺工問題，台中市政府勞工局9月份將舉辦40場徵才活動，共提供5000個職缺，台中市長盧秀燕上午在市政會議指出，這些職缺中有1500個是不限制學歷的，另也有高薪技術職缺，像是先進光電徵技術員，就開出5萬7000元薪資。

盧秀燕指出，放完颱風假，大家還是要努力工作，市府協助就業不間斷，9月繼續舉辦「富市台中就業成功」徵才活動，總計有40場，且包括技術性、文書類等各型態的就業機會都有，民眾可以來「淘寶」。

勞工局長張大春則說，接下來第1場徵才將於9月7日在南區公所禮堂舉辦，包括全家便利商店、築間餐飲、威士頓精密及台中鳳凰酒店等廠商，共提供500個工作機會，職缺跨足醫療、零售、餐飲、旅宿與製造業的主管職、專案企畫或櫃檯、行銷專員等，平均薪資約3萬6000元左右，其中TKB台灣知識庫開出儲備幹部薪資上看6萬元。

勞工局強調，市府也與多間知名餐飲、旅宿業者合作，參加政府「疫後改善缺工擴大就業方案」，勞工投入相關職缺將提供每月6000元就業獎勵金、中高齡等特定對象可領1萬，最常領12個月就業獎勵津貼。