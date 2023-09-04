海葵颱風來襲，台中市長盧秀燕3日晚間宣布4日停班停課，消息發布後許多市民大聲歡呼，盧的臉書留言至今吸引3萬人按讚，更有許多民眾留言直呼「太愛你了，市長」、「秀燕寶寶愛死你了」，還有其他縣市的網友留言「可以去說服我們的東錦大哥嗎」、「我可以搬去台中嗎」、「桃園人來媽媽市長這朝聖」。

盧秀燕昨晚主持防災會議時宣布4日台中市停班停課，她指出，中央預測台中平均風力6級、陣風9級，雖離標準差一級，但市府不願因差一級讓市民冒險，早點確定停班停課，也讓市民有所依據。

盧秀燕同時也在臉書貼文指，中部地區平均風力接近放假標準，而海葵颱風已多次改變路徑，結構紮實又直撲台灣，台中停班停課的決定牽動周邊縣市通勤，考量中台灣生活共同圈的民眾安全，不讓市民冒險，決定採預防性放假。

留言貼出後，至今已累計吸引3萬網友按讚，留言數多達2700多，許多民眾留言感謝「市長體恤海線居民的通勤安全」、「感恩市長，太讚了」、「謝謝燕燕，我愛你」、「市長英明」，還有外縣市民眾說「可以說服我們新竹也放假嗎」。

對於網友留言「可以去說服我們的東錦大哥嗎」，盧秀燕上午回應說，她有跟苗栗縣長鍾東錦通電話，但各縣市差異大，台中與苗栗雖僅一縣之隔，但台中今天仍在陸上颱風警戒範圍內、苗栗沒有，也因此，各縣市政府會作出最符合當地情況的決策。