高雄捷運黃線、小港林園線土建統包工程流標，高雄市捷運局指出，近年市場上受到烏俄戰爭、缺工缺料、物價飛漲等因素，致使影響國內廠商參與大型交通建設的意願，目前物價已逐漸回穩，後續將接續辦理各標案第2次公開上網招標作業。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運黃線、小港林園線是當時高雄市長陳其邁角逐市長祭出的政策，分別預計2028、2030年完工，雖然黃線機電標去年10月底動土，但目前土建統包拆分3份還是流標，小港林園線也是同樣遭遇。網友哀號「房價先炒完，蓋不蓋哪有差」；高雄市捷運局指出，近年市場上受到戰爭、缺工缺料、物價飛漲等因素流標，對於後續採購發包作業仍保持審慎樂觀，待物價回穩辦理第二次公開上網招標作業。

捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，涵蓋鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6個行政區，涵蓋高雄人口達41.8％約116萬人，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統；共斥資1442.37億元，中央補助833.84億元，地方自籌608.53億元，預計2028年完工。

捷運小港林園線全長11.59公里，共設置7座車站，涵蓋串聯臨海工業區、林園工業區、亞洲新灣區、高雄港區、北高雄各科技園區等，帶動高雄整體經濟發展及市民生活品質；共斥資533.11億元，中央補助313.14億元，地方自籌219.97億元，預計2030年完工。

今日臉書粉專「高雄點」指出，捷運黃線3次流標；小港林園線也遇到相同情況，網友在下方流言哀號「急什麼呢？2026才有市長選舉啊」、「太好了！這樣房價會不會跌？」、「就跟我的紅線一樣一直流標」、「簡單房價先炒 蓋不蓋哪有差」

捷運局指出，黃線土建統包工程於今年7月5日分成YC01標、YC02標及YC03標分別辦理公開招標，其中YC01標及YC02標因海葵颱風高雄市宣布停止上班，故3標案同時於9月5日截止投標，另外小港林園線RLC01標土建及設施機電統包工程亦於今年7月7日起至9月5日公告截止投標；上開4標案於6日分別開標，惟因未達政府採購法規定須3家以上合格廠商投標而流標。

捷運局分析，近年來市場上受到烏俄戰爭、缺工缺料、物價飛漲等因素，致使影響國內廠商參與大型交通建設的意願。昨日黃線及小港林園線土建統包工程標開標結果雖均未達法令門檻而流標，但已有多家廠商表達高度興趣意願並參與投標，對於後續採購發包作業仍保持審慎樂觀。

捷運局指出，目前物價已逐漸回穩，後續將接續辦理各標案第2次公開上網招標作業，敬邀國內外各大優質廠商參與市府重大交通建設，共同為提昇高雄市區軌道運輸使用環境一起努力。