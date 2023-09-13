高雄市議員李雅靜13日邀集主管機關內政部營建署、高雄市政府都發局針對鳳山「五甲國宅」產權爭議召開說明會。有居民怒罵「立委修惡法侵吞人民私產！」，營建署則回應，會依規範協助釐清社區內公設及都市計畫公設，李雅靜則呼籲，政府公務部門應站在民眾的立場考量，而不是與民爭利。

高雄鳳山「五甲國宅」是全台最大的國宅社區，總戶數高達6032戶、佔地面積高達58.5公頃，其中公共設施用地9.621公頃。李雅靜表示，五甲國宅已超過40年之久，當時的政府為了照顧弱勢基層人民，特別將國宅社區內公共設施用地登記政府，免除住戶繳交地價稅及房屋稅的負擔。

「但當時政府的德政如今卻成為侵吞人民私產的惡法！」李雅靜痛批，立法院在2017年修訂住宅法61條，在原有條文加上「但都市計畫公共設施用地非屬更名登記範疇，應更名登記為地方政府所有。」，讓政府合法但不合理將人民私產據為國有財產，明顯與民爭利。

「立委修惡法侵吞人民私產！」住戶代表怒罵，這些公共設施用地都清楚載明在當時購屋的買賣計價書，這些土地都是由住戶出資購買，憑什麼政府修法將這些土地收為國有土地，政府這個行為根本是修訂惡法公然侵吞人民私產。

高市府都發局長吳文彥表示，五甲國宅是內政部營建署所興建，並委託地方政府管理維護，目前的爭議在於社區內公設與都市計畫公設的界定，以及住戶主張住宅法61條有沒有侵犯財產權。

吳文彥指出，五甲國宅興建完成時，為減輕國宅承購戶地價稅負擔，將原屬承購戶共有的土地與設施，包括納入國宅售價的管理站、地下室、巷道、兒童遊戲場、綠地等登記為營建署，因此在回歸公寓大廈管理條例自主管理後，市府依住宅法第61條規定辦理更名登記程序，已移轉為國宅所有權人共同持有。至於與國宅同時闢建的都市計畫公共設施，依同法應登記為地方政府所有並予管理維護。

營建署組長歐正興表示，法令既然已定，無法立即做出改善，至於住戶主張這些公設用地都是當初由住戶出資購買的爭議，將就住宅法61條的規範，把社區內公設及都市計畫公設進行研議釐清。

李雅靜呼籲，期待公務部門能站在民眾的立場考量，而不是以修法方式侵犯人民私產，政府別與民爭利，若釐清由住戶出資購買的土地，該歸還就歸還。