進口蛋爭議不斷，農業部在18日公布中央畜產會分布在7縣市共13個進口蛋冷鏈倉儲地點，各縣市政府也針對雞蛋流向進行稽查，高雄市、屏東縣及嘉義縣待銷毀進口蛋總數近千萬顆。

高雄市衛生局進行市售端稽查蛋品銷售情形。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局兵分三路稽查轄內進口雞蛋倉儲2處、及會同食品藥物管理署南區管理中心與屏東縣衛生局稽查信興公司位於屏東縣的洗選場。九如洗選廠現場查澳洲進口蛋159,840顆(效期2023.9.17）及巴西進口蛋155,520顆(效期2023.9.24、2023.9.25）共計315,360顆，標示「勿動、待報廢」。另外信興業者無法提供受理農業部洗選蛋及液蛋進銷數量、流向，衛生局業已3次發函要求提供相關進銷單據，今日現場仍無法提供，將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處罰鍰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

高雄市衛生局到仁武區倉儲稽查進口蛋。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局也同步分別至畜產會冷鏈倉儲之仁武物流廠查獲逾期待銷毁進口蛋總計5,320,800顆（巴西4,888,800顆、土耳其432,000顆），標示「過期品禁出」並整板包膜，未逾期巴西進口蛋297,360顆。小港物流廠查獲逾期待銷毁進口蛋總計4,318,380顆（巴西4,036,680顆、土耳其8,640顆、澳洲94,860顆、泰國178,200顆），標示「報廢品待銷毀」，未逾期進口蛋1,616,400顆（巴西236,160顆、澳洲730,080顆、泰國650,160顆），衛生局責令業者過期蛋品不得擅自移動，倘欲銷毀或移動須向衛生局核備，違者依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上罰鍰。

嘉義縣衛生局也至大林全日物流倉庫現場查核。（圖片來源：嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局也針對全日物流股份有限公司大林倉庫現場查核，盤點公布過期進口雞蛋庫存數，經清查蛋品數相符，並設置專區分區存放，明顯標示「報廢品待銷毀」字樣並封存於冷凍庫，衛生局責令業者禁止出售，以保障民眾食用蛋品安全。

台南市消保官到傳統市場進行蛋品價格、供需與有效期的查核。（圖片來源：台南市法制處提供）

台南市法制處也針對農業部表示效期有問題的巴西進口蛋，流入賣場通路販售情形，進行價格、供需與有效期的查核。台南市法制處表示，去年6月缺蛋及蛋價調漲危機時，即定期追蹤查核本市各賣場及傳統市場雞蛋價格與供應情形，近日因過期進口蛋事件，自9月16日起便開始查核傳統市場與賣場，並未發現受查核業者有販售過期進口蛋的情形。加上台南為雞蛋主要生產區之一，鷄蛋供應量較充裕，且市民對進口蛋接受度不高，所以傳統市場及賣場仍以販售國產雞蛋為主，進口蛋市佔率甚低。但為食安及市民權益把關，法制處會持續定期及不定期查核。