高市旗津區發生漁船氣體外洩中毒事件，11日上午消防局接獲該地區民眾報案，表示一位40多歲男漁民在船艙內疑似吸入無色無味的冷媒「氟利氧」後昏迷不醒。消防局出動特搜中隊、苓雅、前鎮、小港、旗津分隊前往救援，11時許成功將人從船艙中救出送醫搶救。

據了解，該漁民年約40歲，男性，被救出時意識模糊，緊急送旗津醫院搶救。男子疑似吸入無色無味的冷媒「氟利氧」後中毒，至於氣體外洩原因仍待調查釐清。

消防人員目前已著保護裝備、深入船艙，查看是否還有其他人受困。

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