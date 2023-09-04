颱風帶來強勁的風力，不僅對結構物造成直接災害，也常有間接的災害，知名結構技師戴雲發表示，要當心埋藏在街上的八顆「不定時炸彈」。在颱風期間以及颱風離開後，都要特別留意招牌與高空吊掛物品掉落問題，行人也盡量走在騎樓下避免高空物品掉落導致受傷，同時汽、機車也要留意路況，包括招牌、電線桿、紅綠燈、路樹等，可能有墜落或倒塌的危險，經過時應多小心。

戴雲發指出，颱風可能造成損毀的相關物品，包括「招牌、冷氣架、外窗鐵架、太陽能板、窗戶、外牆磁磚及水泥、路樹、頂加（鐵皮）」等。

「招牌」、「冷氣架」、「外窗鐵架」等外接物，颱風後要特別留意螺絲是否鬆脫、鐵架是否受損，外牆接榫點也要留意是否已老化。

台灣逾30年老屋超過400萬戶，正常來說，老屋樓層約3至5樓，需要承受的風力也相對高樓低了不少，但由於早期有許多頂加，以及近年的防漏屋頂，大多都是鐵皮製，師傅製作設計時通常不會考量結構設計，這也導致颱風天經常看到有屋頂被掀飛的原因；同時不少老舊建物外牆已有磁磚剝落、水泥剝落等問題，在強風暴雨下，損壞勢必加劇。

早期台灣有許多行道樹規劃並不完整，至今政府仍未處理完畢，包括位置、樹種等，許多路樹外觀無異狀，但還是有可能因蟲害早已呈中空的狀態，加上早期栽種了許多大王椰子等較高的樹種，風災後經過路樹也要特別留意樹葉、果實等掉落傷人。

「太陽能板」裝設，是近年政府大力推動的政策，然而，此次是近4年來首次登陸台灣的颱風，等於是第一次接受耐受力測試，颱風後行經旁邊時要特別當心，管理人也應盡速檢查接榫點以及主體是否受損。

「窗戶」一般是建物中特別脆弱的部份，颱風後民眾應盡速檢視是否有受到破壞，若有裂痕也應盡速處理更換。

戴雲發表示，台灣位於多地震、颱風的區域，加上老屋數量大，早期違建等問題較多，颱風期間及風災後的維護除了政府應積極監督外，也倚賴民眾自動自發，才能有一個更加安全的生活環境。

建管處指出，屋主及管委會在颱風來襲前應預先檢查建築附掛物固定是否牢靠、破損或老化，避免出現鐵皮被強風掀起，且同時做好建物防颱措施，商家也應隨時注意，並加強檢查房屋、庭園及陽台等處花盆、冷氣設備及各種懸掛物件，例如廣告招牌、帆布廣告等，應加強固定處理或先行取下，以免受強風吹落導致民眾受傷。