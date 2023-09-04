陳福海(左一)稍早也前往地區主要幹道，了解目前的風倒木移除工作及易淹水路段防範警示措施。(圖／金門縣政府提供)

海葵颱風來襲，金門災害應變中心已於昨(3)日晚間9點一級開設，由災害防救業務相關單位進駐應變。今(4)日上午縣長陳福海率各局處主官至應變中心主持工作會報，聽取消防、民政、建設等26餘單位防災工作報告，同時與各鄉鎮長召開視訊會議。陳福海表示，雖然海葵強度已減弱為輕颱且暴風圈略為縮小，但整體影響金門時間延長，仍需務實加強防颱整備措施，一有災情應立即派遣人車機具處置，以避免災情擴大，造成人命傷亡與財物損失。

消防局報告指出，經於8月21日召開杜蘇芮颱風災後策進檢討會，相關決議及策進事項請各單位持續落實辦理，包括：(一)預防性規劃道路搶通優先順序，由建設處整合工務處、養工所、林務所、國軍、各鄉鎮公所等資源，規劃重點搶救地區（本縣三縱三橫路網、其他重要道路節點），完成人員機具調度及配置規劃，依優先次序投入，強化救災效率。(二)各鄉鎮公所加強應變中心輪值機制。(三)建設處針對重要道路有安全之虞之廣告物、招牌進行處理。(四)劃定公告管制區（全部海岸線、太武山全區、所有內陸湖庫）由海巡隊、岸巡隊、觀光處、警察局使用新版處分書及舉發單執法。(五)金門國家公園管理處協助發布管制訊息，並宣導巡邏所轄太武山區及湖泊，颱風期間禁止民眾登山或至湖邊，以免發生危險。

消防局補充，因金門大橋封橋，將影響烈嶼地區洗腎患者就醫，提報衛生局及相關單位研議執行措施。截至4日12時30分止，統計受理災情5件，其中樹倒2件、停電688戶均已復電、建物損毀1件及民生設施災情2件等，所有災情均由應變中心掌控救災進度。

縣府秘書長謝世傑於會中進行重點工作提示，地區轄管湖庫研擬降低水位擴增蓄洪量，以因應豪大雨。各單位執行巡查勤務應有目標，加強查報危木、路燈號誌故障、不穩固建物廣告、阻礙防洪設施障礙物及廢棄車輛，查報結果製作紀錄通報權管單位處理。請金門國家公園管理處針對轄管區域危木進行疏伐整理，並研擬計畫補強區域內林向。

副縣長李文良於會中特別提示，各單位颱風應變SOP應建立並落實執行。盤點現有風倒木堆置場域能量，規畫新增區域因應。學校災情可動員家長會、志工或附近村里居民協助先行整理環境。適逢大學新生報到期間，颱風造成空運停止，觀光處應視狀況協調航空公司增加能量以為因應。

陳福海於會議決議指示，針對全縣古蹟或歷史建築物旁樹木應檢視並加固，避免危及建築體。路樹應規劃常態性修整週期，並研擬整體林向更新工作。尚義住宅區易發生淹水情形，相關單位應檢視根本原因進行改善。海陸空交通資訊透過各式管道提供民眾清楚了解。

陳福海最後特別提到，危機就是轉機！藉由颱風應變檢視轄內不足之處，縣府、軍方、各鄉鎮公所及金門國家公園協力合作，守護美麗家園，藉由災害處理經驗凝具共識並完善整體思維，目標建立起友善環境，提供鄉親安全舒適的生活環境。