由於颱風及外圍環流影響，氣象局表示，明（30）日東半部地區及恆春半島整天有間歇性降雨，北部及南部為局部短暫陣雨，尤其山區降雨會較為持續，東部、東南部及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部為多雲午後有局部短暫雷陣雨。目前氣象局已發布海上陸上颱風警報，屏東、恆春半島為警戒區，高雄桃源區和屏東的恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮30日停班停課。

氣象局預估蘇拉颱風未來路徑，暴風圈可能接觸恆春半島。（氣象局）

氣象局指出，明天東半部地區及恆春半島整天有間歇性降雨，北部及南部地區為局部短暫陣雨，尤其在山區降雨會較為持續，東部、東南部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面，東半部高溫為30到32度之間，西半部因颱風外圍沉降作用，普遍達33度以上，桃園至高雄有局部36、37度以上高溫發生的情況，特別在新竹到彰化高溫範圍較為廣泛。

氣象局公布未來降雨熱區。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周四（31日）蘇拉影響最顯著，各地天氣皆不穩定，東半部及南部地區有陣雨，尤其東部、東南部地區及南部山區雨勢最持續、明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨；周五、周六受蘇拉、海葵外圍環流影響，台灣附近水氣多，各地仍有局部短暫陣雨；下周日至下周二（3日至5日）低壓帶影響，台灣附近水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨。

氣象局公布明天預測高溫地區。（翻攝自氣象局）

氣象達人彭啟明分析，明晚到周四白天台東、屏東、恆春半島風雨最為明顯，高雄到台南一帶也將逐漸有風雨出現的機會，花蓮以北到北部地區則是有強陣風、陣雨，台南以北到桃園以南風雨狀況不明顯；彭啟明提到，海葵有逐漸追趕蘇拉颱風的趨勢，預估周五至周六（9月1日、2日）拉近到1千公里上下，屆時海葵沿大平洋高壓北轉機會高，但也有機會明顯牽制蘇拉，導致蘇拉速度減慢、略偏西南方向移動。