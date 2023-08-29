中颱蘇拉來勢洶洶，明後兩日（8/30、8/31）將為台灣東半部帶來顯著風雨，屏東縣、恆春半島被列入陸警區域，而天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今日傍晚分享颱風路徑預測圖，敬佩地說，「蘇拉再度示範了強風雨區完美閃避的技術」，畫面曝光後，讓許多網友不禁笑說，「真的有結界」。

吳聖宇今日在個人臉書粉專上傳一張颱風蘇拉的路徑預測圖，畫面顯示，蘇拉將往西北前進，在即將靠近台灣本島陸地時突然轉彎，像是刻意閃過一樣，暴風半徑緊貼著台灣邊緣，讓吳聖宇看了也覺得詫異，直說「蘇拉颱風再度示範核心強風雨區完美閃避的技術」，就連7級暴風的半徑也快要碰觸不到台灣陸地。

貼文一出，引來許多網友留言，「台灣果然有研發出颱風防護系統」、「這次是指叉球啊」、「太好了！順利開學」、「閃好閃滿」、「謝謝，我們的水夠用了，真的不要進來」、「以前別人說力場，我總是笑笑，現在發現是在笑自己」、「台灣是有什麼結界嗎」。

氣象局今晚19時15分的資料顯示，第9號颱風蘇拉在鵝鑾鼻的東南方約360公里海面上，瞬間最大陣風相當於17級風，七級風平均暴風半徑180公里，氣象局已發布海上、陸上颱風警報，屏東、恆春半島的居民要嚴加戒備。

氣象局預估，今晚起東半部開始出現明顯雨勢，明後兩日蘇拉對台灣的影響最劇，花蓮、台東、南部山區恐有大雨甚至是局部豪雨，預估到周五、周六（9/1、9/2）台灣仍受颱風外圍環流影響，雖然雨勢略減，但外出還是要記得攜帶雨具。