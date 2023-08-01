印度北部哈雅納省昨天爆發宗教衝突，截至今天中午已造成4死近50傷，且有擴大到德里衛星城市古爾岡的跡象。德里台灣商會秘書長謝宗霖表示，目前當地台商均安。

哈雅納省（Haryana）昨天有印度教徒舉行宗教節慶遊行，結果多達上千人的隊伍行經努鎮（Nuh）時，與當地穆斯林團體爆發衝突，4名死者當中，有2人是後備警察，另有45人受傷。

首波衝突長達3小時，兩陣營互砸石塊、縱火燒車，期間還有傳出槍響。警方雖前往鎮壓，但暴力事件仍零星發生，現已外溢到哈雅納省首府法里達巴德（Faridabad），以及鄰近的古爾岡（Gurugram）等地。

古爾岡是靠近德里的新興衛星城市，有許多工業區。

謝宗霖告訴中央社記者，約有15名台商在古爾岡工作，或居住，大家有互報平安。

謝宗霖說，努鎮離他所在的工業區大約60公里，目前工業區周邊平靜，但在上班途中明顯發現路上車輛減少，且手機網路訊號不通。

德里台灣商會已提醒會員注意自身安全。

另一方面，警方已逮捕數名帶頭作亂的嫌犯，並根據監視器影像追捕其他涉案者。

哈雅納省政府已依刑法第144條行使緊急權力，直到2日，包括宵禁、各級學校停課、網路斷訊、加派20個連的武裝警察維持秩序，並安排兩群體的長老級人物對話，以儘快讓地區恢復平靜。

印度宗教多元，印度教徒與穆斯林因歷史情結，相互敵視嚴重。根據印度國家犯罪統計局（NCRB）最新資料，全印度於2021年發生至少378起宗教衝突事件。（編輯：馮昭）