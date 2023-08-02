歐人致死案，警方調查過程中游姓男子涉嫌持獵槍對空開槍。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

陳姓男子酒醉路倒，被送往醫院救治，顱內出血，傷重不治。新城警分局獲報，懷疑死因不單純，調閱監視器並進行訪查，查知死者生前與友人飲酒後口角衝突，發生毆打，衝突中有人還持獵槍對空開槍。警方拘提兩友人到案，偵訊後依殺人與槍砲彈藥刀械管制等罪嫌移送法辦。

新城分局接獲119轉報，陳姓男子酒醉路倒在花蓮縣秀林鄉富世村一處民宅前 ，經送慈濟醫院就醫，發現其顱內出血傷勢嚴重，不幸於8月1日凌晨2時，傷重宣告不治。

分局長吳思翰表示，看似單純酒醉路倒，但警方懷疑案情恐不單純，組成專案小組展開調查，經調閱監視器並訪查被害人親友及附近目擊民眾，得知陳男於案發前，跟朋友在崇德村一帶飲酒，飲酒時與游姓、陳姓男子口角、衝突，過程中游男還持獵槍對空鳴槍，疑衝突毆打造成被害人傷重死亡。

警方經報請花蓮地檢署指揮偵辦，於8月1日持檢察官簽發拘票，將游男及陳男拘提到案，警詢後，依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。