黎巴嫩境內最大的巴勒斯坦難民營「艾因赫勒韋難民營」（Ain al-Hilweh）日前發生武裝衝突，截至當地時間周一（7月31日），已造成至少11人死亡、40人受傷。

黎巴嫩境內目前設有12個巴勒斯坦難民營，其中最大的艾因赫勒韋難民營位於黎南部城市西頓附近，登記在冊的巴勒斯坦難民超過5.4萬人。根據此前達成的長期協議，巴勒斯坦各派別負責維持難民營治安，黎巴嫩軍隊不能進入。

據《路透》、《以色列時報》等媒體消息，一名身分不明的槍手上周六（7月29日）在艾因赫勒韋難民營內試圖殺死一名武裝組織成員，卻只殺死了目標的一名同伴；第2天，巴勒斯坦民族解放運動（法塔組織，Fatah）一名指揮官及其多名同伴被人開槍打死，引發了難民營內武裝組織之間的衝突。

據聯合國消息，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）方面表示，截至7月31日，衝突導致包括一名聯合國工作人員在內的至少11人死亡、40人受傷，超2000人逃離難民營，2所學校被破壞，該機構在當地的工作也被迫暫停。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）7月31日發表聲明稱，難民營內的武裝衝突侵犯了該國主權，是不可接受的行為。《半島電視台》報導稱，一名黎巴嫩官員同日下午宣布衝突各方達成停火，但此後衝突仍在繼續。