約旦河西岸的巴勒斯坦傑寧難民營(Jenin camp)發生重大衝突，以色列軍隊對營地開火，造成 3 名巴勒斯坦人死亡、37人受傷。以色列方面的法是，他們遭到武裝團體的攻擊，車輛起火、人員受傷，因此被迫還擊。

半島電視台(Aljazeera)報導，突襲行動於星期一清晨開始，以色列士兵衝進營地，不久之後就傳出槍聲，以軍發射實彈、陣暴手榴彈和煙霧彈等。造成多人傷亡，其中一名遇害者是未成年人。隨後，巴勒斯坦衛生部確認遇難者的身分，是21歲的 Khaled Darwish、19 歲的Qassam Sariya和15歲的Ahmed Saqr，並表示至少有6人在槍戰中受重傷，包括1名年輕女孩。。

以色列時報(Times of Israel)報導，軍方表示，這次突襲是為了逮捕兩名武裝團體嫌疑人，在盤查尾聲遭到爆炸裝置攻擊，導致大規模交火。

تغطية صحفية: لحظة تفجير جيب الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في جنين. pic.twitter.com/UZCxvUHC4q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

巴勒斯坦媒體分享的畫面顯示，路邊炸彈在以色列軍車旁邊引爆，許多士兵在路邊的爆炸和槍聲中受傷。以色列國防軍表，在遭遇攻擊後，天上的阿帕契直升機隨後向發現射手的地區發射飛彈，以便將受傷的士兵，從該地區撤離。

以色列和巴勒斯坦人的緊張關係在過去一年間持續升級，自今年年初以來，這樣的衝突經常在約旦河西岸的定居區時有發生，已造成 20 人死亡，多人受重傷。

根據以色列時報的統計，在此期間，約旦河西岸有 120 名巴勒斯坦人被殺，其中大部分是在與安全部隊的衝突中喪生，但也有一些是無關的無辜平民。

以色列與巴勒斯坦是歷史遺留問題，原本在該地區要成立以色列國與巴勒斯坦國，其中，約旦河西岸地區該屬巴勒斯坦。但是在以色列立國第一天，阿拉伯聯盟(包括埃及、敘利亞、黎巴嫩等)，試圖「把以色列扼殺於開始」，立即爆發第一次以阿戰爭，然而以色列最終卻打退了阿拉伯聯盟的進攻。之後陸續爆發了第2、第3次以阿戰爭，其中第3次以阿戰爭期間，以色列僅用6天的時間就奪佔約旦河西岸全境，原本的巴勒斯坦領土完全遭到以色列佔領，當地的巴勒斯坦定居點一變成了「巴勒斯坦難民地區」；到了第4次以阿戰爭，包括戈蘭高地、加薩走廊也被以色列所奪佔，巴勒斯坦原定領土消失殆盡。

至於阿拉伯聯盟在數次戰爭都被以色列打擊之後，意識到軍事上已不可能戰勝以色列，陸續與以色列和談，至於巴勒斯坦的立國問題就抛棄了，只剩了民間組織以游擊戰與恐怖活動的方式在奮鬥，比較有名的包括巴勒斯坦解放組織、真主黨、哈馬斯。這就是為何當地一直持續動蕩不休的原因。