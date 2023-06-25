今天是端午連假最後一天，氣象專家吳德榮表示，今天到周四各地近山區午後有局部短暫雷陣雨，伴隨小範圍「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，周五、周六低層水氣增多、天氣更不穩定，午後強對流發展的範圍擴大，注意局部性大雷雨發生。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，梅雨滯留鋒逐漸北移，今日至周四（25至29日）台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後有局部短暫雷陣雨，有小範圍「劇烈天氣」發生機率，注意氣象局特報；氣溫方面，各地大多仍高溫炎熱，今日氣溫北部23至36度，中部22至37度，南部23至37度，東部22至36度。

氣象局也表示，今天到周四（25至29日）午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢。

吳德榮說，周五、六（30、7月1日）熱帶擾動發展很弱，台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定，迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，應注意局部性大雷雨發生；但為末期模擬，應持續觀察模式調整。