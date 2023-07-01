許多人待人處事溫和有禮，看似天真無害，其實也有冷酷無情的一面，《搜狐網》運勢專欄點名3星座，平時看似人畜無害，一旦被徹底惹毛了，他們也從來不怯戰，狠起來六親不認。

▍天蠍座

天蠍座個性低調、洞察力極強，許多微小的動作幾乎逃不出他們的法眼，礙於不喜歡管閒事和挑起糾紛，天蠍很多時候都是看破不說破。不過一旦別人刻意找他們麻煩，天蠍座就絕對不會坐以待斃，而是會選擇全面開戰，將對方狠狠報復一頓，不達目的絕不罷休。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，也十分自律，有足夠的理智掌握生活，對每件事情都會反覆斟酌。儘管個性低調的處女座看起來無害，但也不代表他們很好欺負，一旦有人惹毛他們，處女座絕對是有仇必報，不會手下留情，還會讓對方名譽受損，淪落到眾叛親離的下場。

▍摩羯座

摩羯座有很強的奉獻精神，加上很有責任感，遇到困難也不會輕易妥協，雖然做事一板一眼，讓人看不到內心變化，然而一旦有人想對他耍小聰明，摩羯座也絕對不是省油的燈，會不著痕跡的讓對方嘗到苦頭，久久不能翻身。