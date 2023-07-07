每個人的性格雖不同，但有時遇到不情願的狀況，也有難開口拒絕的時候。日本網站「占TV」近日分享12星座最難拒絕的時刻，例如巨蟹座太過感性，不擅長拒絕「人情問題」，天秤座則是喜歡和諧，不想到處樹立敵人。

▎牡羊座

牡羊座常把「做得到」掛嘴邊，不想輸給任何人，若是有競爭者出現，或遇到艱困的局面，他們一旦說出「我可以」，就會堅持撐下去，而且不會退縮，就算被交辦的事情難應付也不拒絕。

▎金牛座

金牛座喜歡和平、穩定的感覺，不擅長面對不熟悉的局面，若身邊都是陌生人，就會變得比較封閉，為了避免自己的意見遭否決，多數時候都會順從眾人，不太會去反駁別人。

▎雙子座

雙子座喜歡追求新鮮事物，經常還沒搞懂上一件事，就急著了解另外一件，當有人提到過去的話題，例如「上次那件事怎麼樣了」、「你想到辦法了嗎？」他們不知如何拒絕回答，就會想辦法轉移話題。

▎巨蟹座

巨蟹座重情重義，很懂得照顧別人，但有時因過於感性，又太顧慮他人感受，碰上有關「人情問題」，就會不知如何拒絕，就算心裡千百個不願意，也會怕傷到別人而勉強接受，容易在心中積累鬱悶。

▎獅子座

獅子座喜歡被欽佩的感覺，給人高高在上的印象，不擅長面對遭責備的狀況，但為了自尊心，就算遇到超出能力範圍的任務，他們依舊會接下來處理，甚至更強烈地表達自我想法。

▎處女座

處女座做事認真又負責，不斷為理想而努力，是一位理想主義者，也善於觀察別人，若了解別人的立場與想法，他們會產生共情，就不會輕易與對方說「不」，但會用委婉的方式表達。

▎天秤座

天秤座很重視平衡，怕自己的意見擾亂和諧，在團體中進行討論時，會盡量避免倒向任何一方，以免樹立敵人，就算被人當場問「你到底支持哪邊」，也會用四兩撥千斤的方式回應。

▎天蠍座

天蠍座很在乎個人隱私，不太會透露自己的事情，不過面對親友或伴侶時，雙方見面次數多，對方經常問到比較私密的事情，他們又不知該如何拒絕回答，只能硬著頭皮說了。

▎射手座

射手座通常都很有活力，而且行動力驚人，很少有說「NO」的時候，唯有被要求做不想做的事情時，但又不好意思拒絕，通常都是用行動來表達，例如裝忙逃離現場，或消失在要求者的視線中。

▎摩羯座

摩羯座個性很現實，無論做什麼事，都會先權衡利弊，不過性格固執的他們，面對計畫趕不上變化的狀況時，並不會輕易放棄，也不馬上承認矛盾，被提及此事就給出模稜兩可的回答。

▎水瓶座

水瓶座不斷追求進化，不喜歡被困住的感覺，不過也討厭被人批評，或被要求「你應該怎麼做」，因此若有人說「遇到這種事要拒絕吧」，就感覺像被人制約了，進而出現唱反調的行為。

▎雙魚座

雙魚座是12星座中最優柔寡斷的，個性太溫柔，因此難以與人爭辯，一旦遇到被追問的情況，或是被要求做不合理的事情，理應要拒絕，卻會忍不住回答「嗯、是」，無法好好表達自己的意見。