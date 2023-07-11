小孟老師在臉書上分享12星座下半年運勢，其中運勢旺的前3名星座，依序是金牛座、獅子座、天蠍座，在事業、愛情、財運都有良好表現；財運旺的前3名星座，依序是牡羊座、摩羯座、天秤座，得財不費力，收入飆漲；桃花運旺的前3名星座，依序是雙魚座、處女座、巨蟹座，感情穩定能遇到心儀對象；健康運旺的前3名星座，依序是射手座、雙子座、水瓶座，能保持良好健康狀態。

【運勢旺前3名】

▍第3名：天蠍座：形象變好

天蠍座下半年普遍在愛情、事業、社會地位和公眾形象方面，都有相關的好運跟機會出現，容易因本身形象的改變，有機會出現一段新戀情，或是現有的關係將進入新階段，相對的在事業和其他方面，則會出現更高的社交地位和生活品質，對未來的成長非常加分。

▍第2名：獅子座：人緣改善

獅子座下半年，事業、財務和人際關係方面，會因為人緣變好而有重大進展。事業會因為人緣改善，領導能力漸漸受到歡迎，有望升官或取得更好的工作，同時在財務上，容易獲得意外之財、股票收益或遺產。交友圈也會開始擴大，有機會認識到有影響力的人士。

▍第1名：金牛座：自信從容

金牛座下半年開始重視自己，吸引力和魅力大增，許多事情能更加有自信，人緣也變得更好，能有展示才華和能力的機會，尤其與個人表現相關的領域，像是個人事業或愛情和投資方面。另外，有機會得到親朋好友的好意和支持，也能認識到重要人物，並加深雙方關係。

【財運旺前3名】

▍第3名：天秤座：獲意外之財

天秤座下半年在偏財運方面，容易得到獲利的機會，例如突然中獎或投資在貴人幫助下獲得更多利益，更有機會得到親朋好友資金贊助，而這些都比較偏向無意的情況下，而出現的好運。

▍第2名：摩羯座：靈感創意

摩羯座下半年，可運用更多靈感和創意，表現在工作和生活中，因此帶來更多的機會和成功，進而提高收入。此外，豐富的創意，能提高工作效率，有助於擴展社交圈及財務來源，帶來許多的機會和成功。

▍第1名：牡羊座：正、偏財多

牡羊座下半年在積極努力的狀態下，有穩定且持續的薪資成長，例如業務獎金上漲、副業大幅成長、客戶量增加、專案提升等情況。另外，投資股票收益、遺產或財務方面，有望讓他們收入變得更加穩定和富裕。

【桃花運旺前3名】

▍第3名：巨蟹座：浪漫機會

巨蟹座下半年可能會有一些浪漫的機會出現，能遇見一位具有吸引力的人，或與伴侶關係更進一步，將會是享受愛情、創造回憶的時候。若正在尋求戀愛或希望加強現有關係，近期將會是好機會，只要好好打扮，就能提升個人魅力。

▍第2名：處女座：婚姻機會

處女座下半年，外在形象和氣質將有強大的吸引力，能讓他們認識新的異性朋友或心儀對象。若已有伴侶者關係能更加穩定，且互相支持和理解，有助於加深彼此之間的感情，為未來的婚姻奠定良好基礎。

▍第1名：雙魚座：感情連結

雙魚座下半年勇氣和自信將獲得提升，使他們容易與人建立深層的聯繫。個人魅力和吸引力也會獲得增強，更容易吸引異性的注意。另外，也能讓他們認識新的異性朋友或心儀對象。

【健康運旺前3名】

▍第3名：水瓶座：運動健身

水瓶座下半年，將開始更加注重健康問題，有助於提高身體免疫力和抵抗力，更好保持身體健康，例如飲食和運動等。也有機會找到有效的方法來保持健康，還可能會有一些機會去探索新的健康方式，例如參加瑜伽、冥想等健身活動。

▍第2名：雙子座：注重養身

雙子座下半年會圍繞在健康的事件當中，也許是朋友的關係，也可能是因為自己的健康，會主動學習並了解健康知識能，有機會參加健康講座，來保持身體的健康狀態，有助於更好了解自己的身體狀況，並採取相應的健康措施。

▍第1名：射手座：健康改善

射手座下半年，健康狀況會得到改善，尤其是在身體免疫力方面，有機會學習到一些新的健康生活方式，例如飲食、鍛煉或放鬆技巧等，而這些改變可能會帶來更好的體能和精神狀態及睡眠品質。