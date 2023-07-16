在一段感情中，雙方的價值觀能否相符非常重要，因為會影響到日後的相處模式能不能順利，《小鐵星座》運勢專欄分享價值觀超合的前3名星座組合，依序是牡羊男與金牛女、雙子男與巨蟹女、獅子男與處女女，這三3種情侶組合不僅願意一起努力進步，更懂得互相扶持，因此關係必定能走得長久。

▍第3名：獅子男與處女女

獅子男性格很驕傲，不管在為人處事上還是對待愛情，都會顯得霸氣十足，他們不願被保護，希望能反過來照顧對方。而處女女則是會默默地支持對方，願意一起同甘共苦，並且在獅子座累的時候給對方一個肩膀依靠，這樣的互補組合讓兩人的關係容易走得長久。

▍第2名：雙子男與巨蟹女

雙子男非常善變，對於愛情沒有定性，所以很多都是未知的，他們很單純，不會因為對方的經濟條件，而改變愛上的初衷，但對方必需不斷努力讓自己成長。而巨蟹女對於經濟能力很看中，為了愛情會努力完善自己，更會為了讓對方過得更好不斷前進，這樣的星座組合，能在價值觀互補的前提下，擦出愛的火花。

▍第1名：牡羊男與金牛女

牡羊男的愛情，表面上願意無私奉獻，實際上對名譽和地位，以及對方的經濟條件十分在意。他們個性活潑，好奇心強，在價值觀上有自己的評判標準。而金牛女個性沉穩，對於金錢一毛不拔，卻願意為了愛情傾家蕩產，所以牡羊男和金牛女在一起，必定能夠相處融洽，價值觀非常相合。