有些人挑選交往對象時，喜歡找與自己個性相似的，認為這樣比較合，但事實並非如此。《搜狐網》分享性格太像但不適合交往的4星座組合，在一起難以長久，感情上問題無法獲得解決，當朋友反而比較合適。

▎牡羊座＆射手座

牡羊與射手的性格相似，平時總是樂呵呵的樣子，面對重要事情也是如此，或許是沒放在心上，所以有時遇到問題，就放在那裡不去處理，交往時發爭執，他們也不會積極解決，兩人之間的問題無法得到改善，時間久了就成了大問題，甚至變分手導火線。

▎金牛座＆摩羯座

金牛與摩羯個性都很樸實，做事腳踏實地，愛情中表現也都是相敬如賓，雖然不常講甜言蜜語，但會用行動去證明愛意，不過他們同樣都很古板，遇到事情又不知變通，兩人看似般配，卻容易為了同樣的事情爭吵，做朋友反而比較適合。

▎獅子座＆天蠍座

獅子與天蠍剛認識時，由於個性很合，容易走到一起，戀情初期，強勢的兩人都沉浸在甜蜜氛圍，發生衝突時願意各退一步，但隨著時間越來越久，熱戀感逐漸消失，一旦產生分歧，他們就會堅持己見，吵到誰也不讓誰，最後只能選擇分手。

▎巨蟹座＆雙魚座

巨蟹和雙魚個性溫柔又體貼，愛情觀也很相似，只要愛上了就會全心付出，或許在外人看來，應該很適合在一起，但事實並非如此，他們都太愛胡思亂想，又喜歡把心事悶在心裡，時間久了隔閡就越大，當對方身邊出現其他異性，又容易醋勁大發，甚至產生各種不好的聯想。