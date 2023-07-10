在現在社會中，每個人對於結婚的看法跟過往有所不同，也不再是人生的首要目標，更不想早早被婚姻束縛住，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、牡羊座不怕被催婚，且他們各自有妙招來應對，其中雙子座天生口才好，當對方問起時，會搶先一步轉移話題不給對方任何機會。

▍雙子座

一旦有人問起他們感情方面問題，並開啟唐僧式的關心，雙子座自有妙招逃過。他們聰明伶俐，口才非常好，很快就能扭轉局勢，掌握講話的主導權。當對方準備語重心長時，雙子座會搶先一步轉移話題，不讓對方有任何機會詢問。

▍雙魚座

雙魚座平時喜歡受到關注，認為被人關心、重視，希望他們得到幸福，這有什麼可怕的？話雖如此，但是當他們被催婚時，雙魚座會微笑面對，也絕不頂嘴、反駁，先當個乖寶寶假裝配合對方，最後再含糊帶過即可。

▍牡羊座

被催婚？牡羊座能直接讓對方閉嘴！他們知道逃避並非長久之計，倒不如以退為進。個性直白的他們，當有人問起會果斷的轉頭走人，或直接了當的說清楚自己的態度，讓對方難堪不再提起結婚等事情。