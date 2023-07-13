溝通是人際關係中最重要的條件之一，如果沒有良好的溝通，就很難擁有真心且長久的朋友。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，天蠍座、射手座、獅子座和雙子座雖然沒有壞心眼，但因為過於毒舌，常常在不經意間傷害到別人。

▎天蠍座

天蠍座直言不諱，勇於表達觀點，且對別人的缺點和錯誤很敏感，只要看到就無法隱瞞，一定要說出口，但講話往往不夠委婉，不自覺的毒舌導致他們很容易在無心的情況下說話傷害到人。

▎射手座

射手座個性坦率，喜歡有話直說，他們不會刻意傷害別人，但因為過於直率和口無遮攔，總是直截了當地表達意見和批評，而忽略了對方的感受，所以常常在無意間傷害到別人。

▎獅子座

獅子座自信且強大，喜歡成為眾人的焦點，這也代表他們通常有較強烈的個人主義和自我中心，比較不懂得如何理解別人的感受，所以常常會用尖銳的言詞表達觀點，而不在乎是否會傷害到人。

▎雙子座

雙子座雖然善於言詞、口才很好，但偶爾過於善變和敏感，讓他們脫口而出傷害人的話，下一秒就又對此後悔莫及；此外，雙子座思維敏捷、喜歡開玩笑，但有時候這些玩笑話也會傷人。