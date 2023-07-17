每個人的個性都不一樣，有些人愛恨分明，被背叛、傷害後，就會乾淨俐落地和對方斷絕聯絡，但也有些人較容易心軟，只要對方討好示弱，就什麼都沒關係了。《搜狐網》命理專欄分享，處女座、射手座和雙魚座的人面對感情總是心太軟，就算對方傷自己再深，他們也狠不下心放手，甚至對方只要示弱討好，就能瞬間原諒。

▎處女座

處女座個性挑剔、要求很高，是個十足的完美主義者，因此別人做得再好也很難讓他們滿意，導致經常給人一種刻薄、喜歡雞蛋裡挑骨頭的感覺；但真實的處女座一點都不冷酷，反而溫柔且溫暖，尤其在面對喜歡的人時，就算受到傷害也很難狠下心和對方分開。

▎射手座

射手座個性活潑、充滿熱情，面對任何事都非常積極，交代給他們的任務都會盡全力去做，且無時無刻都散發出快樂和幸福，讓人很難看到他們真正的內心；然而在面對情感時，射手座並不像表面上堅強，受了委屈也會難過，但只要對方一示弱，他們就會忍不住心軟。

▎雙魚座

雙魚座個性純真溫和，對待每個人都非常友善，因為他們十分重視人與人之間的和諧，只有大家都好，才是真正的美好，所以在與人交往時，總是不求回報地付出，希望和大家相處融洽；這種個性的雙魚座在面對感情時，會更加溫柔體貼，即使因為沒得到回應而傷心，也還是狠不下心離開。