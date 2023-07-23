今天（23日）是24節氣中的「大暑」，此時天氣為一年之中最炎熱，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，處女座、天蠍座、雙魚座在大暑後運勢爆棚，其中處女座事業能受到認可，有望升官行事更加順利；天蠍座事業、投資能獲得更大成就賺取豐厚錢財；雙魚座則是事業憑著創造力達到顛峰，投資選擇到好的標的物。

▍處女座

處女座「大暑」後事業獲良好表現，他們先前的努力將受到認可，並有望升官或重要項目能突破性發展，而近期也能得到貴人助力，行事將更加順利，為他們帶來許多財富與機遇。

▍天蠍座

天蠍座對金錢敏銳度極高，而在「大暑」後將迎來財富翻倍機會。他們的決心和毅力帶來事業上的突破與進展，投資方面也能獲良好表現，賺取豐厚報酬，收入快速增長。另外，近期有望貴人出現，使他們事業和財務上取得更大成就。

▍雙魚座

雙魚座天生想像力豐富，能在「大暑」後為他們賺取豐厚錢財，並且憑藉著獨特的創造力，使他們事業達到巔峰。另外，在投資方面能選擇好的標的物，獲良好收益表現，同時存摺數字不斷飆漲。