有些人遇到挫折時，容易選擇放棄，有的人則是越挫越勇。《搜狐網》近日分享4個能在逆境中生存的生肖，他們頭腦動得很快，個性獨立不依靠別人，遇到問題也不會逃避，而是用積極的態度面對，工作上將有非凡的成就。

▎生肖豬

生肖豬頭腦靈活，從小個性就很獨立，長大後從不依靠別人，認為任何事若都需別人幫忙，就會失去生存能力，所以遇到問題時，總是靠自己解決，面對任何事情都很樂觀，使生肖豬在逆境中成長，事業上找到目標與方向，人生逆轉勝。

▎生肖牛

生肖牛面對工作很有耐心，付出努力就算沒有回報，依舊會堅持到底，再加上身上有著堅韌不拔的精神，促使他們繼續往前進，期間慢慢積累實力，有朝一日能夠發光發熱，同時也能更明確知道自己的目標，未來比別人更容易成功。

▎生肖龍

生肖龍擁有強大的領導力，不過事業發展初期，成績不起色，愛面子的他們就會感到自卑，但並不會輕言放棄，而是靠堅定信念走到最後，儘管過程中遇到許多困境，仍選擇用樂觀心態面對，有勇氣克服難關，未來肯定會越來越好。

▎生肖兔

生肖兔腦筋動得很快，剛進入職場時，深知自己經驗不足，工作上肯定會遇難關，但從來不會放棄，而是勇敢面對，認為經過挫折才會成長，就算跌到低谷，也會調適好心理狀態，找出解決方法，此外他們個性活潑，在各方面都有超凡的表現。