每個人追求的事物都不為相同，有些人把愛情視為生活中不可或缺的一部份，但有些人則是把事業擺第一，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、虎、龍、馬在麵包與愛情的抉擇上，他們寧可先顧好麵包再來談戀愛，而因此容易錯失良緣。

▍生肖牛

生肖牛勤奮努力，進取心強，總是以踏實、敬業的心態追求事業成功。由於把大部分心思投入到工作中，似乎沒有時間談戀愛，而且一旦工作起來會廢寢忘食，若面臨愛情與事業的抉擇，往往容易偏向事業，而忽略了愛情，建議麵包雖然重要，但愛情也要顧到，多留意職場中的桃花，加強互動，才不會錯過良緣。

▍生肖虎

生肖虎擁有雄心壯志，朝氣蓬勃，勇於開拓，對於事業的追求十分執著。他們深知在職場中做事的艱辛，了解生活不易，因此把麵包看得比任何事都重要。在事業面前，愛情多會靠邊站，希望有厚實的經濟基礎後再談情說愛，才更有底氣。不過，為了優質生活努力奮鬥雖然好，若能分一些心思顧及愛情，才能抓住良緣。

▍生肖龍

生肖龍有著強烈的進取心，事業企圖旺盛。做事勇往直前，一旦忙碌起來就會埋頭苦幹，眼裡只有事業目標，容易因為工作忽略愛情，即使有桃花也不易抓住。面對愛情與麵包的抉擇，他們偏向追求麵包，希望在擁有更好的物質條件後，再考慮愛情。然而，愛情稍縱即逝，若不先抓緊，非等到事業有成不可，將容易錯失愛情。

▍生肖馬

生肖馬性情自由奔放，動力十足，面對事業十分積極，往往是馬不停蹄的不斷向前衝，追求速度帶來的興奮感。這樣的他們，容易因為工作到忘我而難以顧及愛情。在追求事業價值感與成就感的同時，需分些心思給愛情，多留意身邊的桃花，並抓住屬於自己的緣份，才不會錯失良緣。