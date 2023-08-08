有些人在感情中總是遇到錯的人，而一次次讓自己受到傷害，《科技紫微網》運勢專欄指出，天秤座、雙魚座、水瓶座天生具有吸渣體質，時常分不清楚對方是否真心對待，也不懂得保護自己，而因此孽緣一段接著一段。

▍天秤座

天秤座總是會被外表遮蓋住雙眼，他們對於長得好看的人會自動帶上濾鏡，覺得對方做任何事都是正確的，直到被傷害為止，所以天秤容易在「顏控」這件事情上吃不少虧。

除了這一點，他們也時常處理不好與異性之間的關係，既掌握不好友情與愛情之間的分寸，也分不清真心愛慕自己的人和虛有其表的人，所以很多關係都是開頭美好，結局就變成一團亂，孽緣一段接著一段。

▍雙魚座

雙魚座一旦陷入戀愛時，會無條件相信對方，也認為對方會同樣的真心對待，但現實往往不是如此，他們總是受傷的那一方，而無論年紀多大，經歷多少次不順的感情，對愛情一直都有著不切實際的浪漫期待，骨子裡也容易被刺激所吸引，這是雙魚天真的地方，也是致命的弱點。

雙魚座也容易受到旁人的影響，明明愛著對方，卻因為他人的幾句話就讓自己動搖。明明不愛了，也會因為對方的一再挽留而心軟，進而被孽緣一拖再拖，消磨了美好的人生。

▍水瓶座

水瓶座對待愛情十分自虐，越是傷害自己越深的人，就越難放下，也會一再糾纏對方。遇到過不少愛情長跑的水瓶座，即使和伴侶吵架無數次，也分手無數次，明明已清楚知道彼此不合適，依舊會一次次復合。

更好的選擇擺在眼前，還是會莫名其妙選擇那個讓自己沉淪的人，越虐越愛，覺得沒什麼大不了的，一輩子這樣過也行，他們心思難以捉摸，戀愛時也會憑著個人感覺行事。