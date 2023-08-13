追求心儀對象時，都希望能讓對方留下好印象，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、雙魚座、射手座3星座是戀愛高手，他們懂得吸引人注意，也知道如何滿足對方需要，當回過神後對方心早已被偷走。

▍天蠍座：對方是我明目張膽的偏愛

許多人認為12星座中，天蠍座的愛最讓人無法抗拒。不少前任情人都有「天蠍後遺症」，總會咬牙切齒地說：「這輩子再也不想跟他們談戀愛了！」但真想往往是，對方有多痛恨他們，就代表越難忘記。

天蠍座當喜歡一個人，會讓對方時刻感覺到被需要、被肯定的，對方和其他人不一樣，是被他們選上的人，同時也覺得彼此之間有命運羈絆的感覺，當對方反應過來時，早已經淪陷在天蠍的強力攻勢之中。

▍雙魚座：愛是恰到好處的分寸

雙魚座對環境變化極度敏感，個性也會比同齡的人還要早熟。他們情感豐富，總是充滿許多幻想。在談戀愛這件事情上可說是與生俱來的，不僅懂得察言觀色，更是知道如何滿足對方，即使骨子十分強勢，也會先隱藏起來，展現溫柔的一面。

例如，他們會趁著去上洗手間時偷偷買單，或稱讚對方做的飯菜好吃，滿足對方的虛榮心，獲得成就感，這都是雙魚常做的事情，懂得分寸，知道進退，當對方覺得「和他在一起好安心」時，他們的柔情似水已經滲入你的心。

▍射手座：世界是我們的遊樂場

射手座十分有魅力，他們似乎結合了火象星座的熱情和奔放，又有水象星座的疏離和自由，所以在人群中總是能吸引人注意。作為表演型人格的他們，擅於展現優勢，也很健談，能給人留下自信風趣的好印象。

在戀愛中總是有許多新奇點子，看到好玩有趣的事物，會第一時間分享給對方，為原來平靜的生活注入新的能量。他們骨子裡熱愛自由和浪漫的氣息讓對方欲罷不能，好像跟射手在一起，日子就變得簡單開心起來，甚至所有困難都能迎刃而解。當世界都成了彼此的遊樂場，對方也成了他們的囊中之物。