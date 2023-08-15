有句話說「愛之深責之切」，唯有身邊最愛的人，才會嚴厲的要求，只希望他們能變得更好，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、巨蟹座、摩羯座對待伴侶越愛會越狠心，也會不斷拉著對方一起成長，甚至另一半做不好時，會變得心急如焚，秒變鐵石心腸。

▍處女座

若不是處女座關心的人，他們不會花任何時間在對方身上。而自己的伴侶或想要攜手走一生的人，就會自動承擔起「幫助伴侶成長、變得更強大成熟」的責任，並且會用極高的標準要求另一半，希望彼此可以一起進步，當看到伴侶做不好，心急又多慮的處女座就會秒變鐵石心腸。

▍巨蟹座

說到為未來擔憂等問題，巨蟹座反應會變得十分激烈！若他們極度深愛一個人，就會擔心對方離開自己是第一重要的問題，其次是擔心雙方是否能一起過好餘生。而圍繞著這兩個問題，巨蟹座投入的心力會變得太多，這時會讓伴侶來配合自己就顯得特別重要，因此，他們平時良好的脾氣將會狠心起來。

▍摩羯座

摩羯座雖然會對伴侶多加照顧，但也受不了對方任何事都要依賴他們。對此，會有個心聲，「談戀愛是為了讓生活變得更有希望」，不是因為時間太多沒地方浪費，作為他們的另一半，不要求十全十美，至少要有上進心吧？也不希望對方跟不上自己腳步，所以只好對伴侶嚴格要求了。