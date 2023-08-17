有些人天生較獨立，《搜狐網》運勢專欄點名水瓶座、射手座、牡羊座及雙子座不依賴人，能堅定內心深處的信仰，獨立又充滿自信。水瓶不盲從；射手做事隨心所欲；牡羊不畏困難；雙子則善於思考及觀察。

▍水瓶座

水瓶座是自由思想的星座，不受外界影響，注重內心的聲音，堅持信念且行事獨立；對他們而言，獨立不僅是一種表現，更是生活態度。水瓶從不被他人期待所束縛，也不盲從，只會按照內心意願做事。

▍射手座

射手座嚮往自由，渴望隨心所欲做事，擁有強烈獨立精神，對於生活有清晰的規劃及構想。射手勇於面對冒險及挑戰，且適應力強，可以毫無顧慮前往陌生地方，自信及從容也是獨立性格的表現。

▍牡羊座

牡羊座充滿自信，面對挑戰及決策都能展現智慧，雖然可能犯錯，不過總會從中記取教訓，不畏困難、不懼失敗，努力向前邁進。牡羊不容易被他人意見左右，總能堅持信念，勇敢爭取，最終達到目標。

▍雙子座

雙子座有獨特的價值觀及目標，不會輕易受外界物質誘惑而動搖決心，懂得珍惜擁有的事物，不盲從。雙子充滿自信，不會為了取悅他人而改變自己，也不因他人批評而動搖。雙子善於思考、觀察，藉由智慧及才能做出決策，最終達到目標。