有些男性包容心極大，就算女友無理取鬧，他們也不太會生氣。《搜狐網》近日分享4個最能包容女友的星座男，他們與伴侶發生矛盾時，多半會選擇先讓步，願意為感情付出一切，把女友捧在手心寵愛。

▎巨蟹男

巨蟹男責任感強，非常重視家庭，是典型的暖男，談戀愛就會全心全意付出，把最好的都留給女友，就算伴侶提出不合理要求，都會盡力去完成，對於巨蟹男而言，愛情的終點就是婚姻，女友有一天也會成為妻子，因此和家人一樣重要。

▎射手男

射手男崇尚自由又愛玩，異性朋友特別多，總是給人花心的感覺，不過一旦談了戀愛，對伴侶的包容心卻非常大，尤其是遇到真愛，會願意為對方推掉社交活動，只要伴侶有需要，他們就會馬上飛奔到對方身邊，提供自己能力所及的協助。

▎摩羯男

摩羯男性格沉悶又少話，不太會說甜言蜜語卻很專情，能給伴侶滿滿的安全感，相處久了會發現，摩羯男雖然不擅言辭，但會默默記住愛人的喜好，只要對方有需要，會馬上伸出援手，就算伴侶偶爾任性發脾氣，摩羯男也不會生氣，還會用擁抱化解。

▎雙魚男

雙魚座是為愛而生的星座，雙魚男也是如此，包容愛人到忽略自己的地步，但也因為太在乎，時常擔心愛人離開，付出一切只為留住對方，兩人吵架時，雙魚男肯定是先低頭的一方，只要伴侶沒有碰觸到底線，基本上都會選擇原諒。