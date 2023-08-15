有些人天生懂得利用自身優點，來讓對方不知不覺中愛上他們，對此，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、天秤座、天蠍座很會撩人，他們擅長散發獨特魅力，吸引眾人目光，進而突破心防獲取好感。

▍雙子座

雙子座不需靠顏值來讓人喜歡，認為靠自己的頭腦以及性格魅力就夠了。頭腦聰明、反應能力強的雙子座，跟任何人聊天都不缺話題，若他們有意討好，永遠都能找到對方喜歡聊的、喜歡聽的，並用舌燦蓮花的技能讓女方心動！更重要的是，他們熱情又幽默，容易突破別人心防獲取好感。

▍天秤座

天秤座容易靠顏值取勝，他們不一定是特別會打扮，但會讓人看起來賞心悅目。許多人都知道，天秤座總是流傳著「俊男、美女多」的傳言，並且能憑這個美名，收穫別人想都不敢想的桃花，而他們的美貌就成了最致命的撩人武器！

▍天蠍座

用氣質來撩動對方心弦的天蠍座，只要一個眼神、一句簡單的話，就能讓別人心動萬分。他們擅長散發獨特魅力，能吸引許多人目光，同時充滿神秘感，也能恰到好處保持若即若離的存在感，而不知不覺就被他們特質打動展開追求。