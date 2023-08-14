兩人能從認識到相愛並不容易，有些女生因害怕對方離開，進而願意委曲求全，但有些女生則是有自己的一套相處模式，讓男人愛不釋手無法離開，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹女、水瓶女、處女女只要愛上她們，便能讓對方捨不得放手，甚至彼此的感情會越來越濃烈。

▍巨蟹女

巨蟹女很會照顧人，只要愛上誰，就會把對方當成生活重心，時刻等著另一半回家，也會不時地分享各種生活點滴。而對方喜歡的不只是巨蟹女本人，還有那份溫暖和陪伴，彼此的牽絆只會越來越深。

▍水瓶女

水瓶女在戀愛中絕不會迷失自我，她們懂得保持生活重心，並且能妥善分配工作和愛情的時間，而且她們不喜歡受到束縛，所以對待伴侶總是忽冷忽熱，讓對方難以捉摸，進而更捨不得放手。

▍處女女

處女女天生愛挑剔且要求極高，所以要愛上她們並不容易，因為相處過就會知道，不僅看不慣的事情會直接說出，更是按照她們的標準做事，進而讓許多伴侶心生畏懼。可是一旦相處久了，就會發現她們精明能幹、能力超強，讓不離不棄的伴侶對處女女越愛越濃烈，更是不輕易放手。