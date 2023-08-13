有些人一旦進入一段關係中，就容易被戀愛沖昏頭，便會失去理智無法思考，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、獅子座、雙子座他們平時十分聰明且謹慎小心，可是一旦陷入感情中，就容易智商秒歸零為愛做傻事，也願意犧牲奉獻。

▍雙魚座

雙魚座心思細膩，看任何事物都謹慎小心，加上強烈的防備心，讓自己能充滿安全感地生活。而能讓雙魚座瞬間智商歸零的必定是感情，不僅願意犧牲奉獻，更是容易不經大腦思考，甚至有時心裡明明就知道，卻會表面裝糊塗。

▍獅子座

獅子座不拘小節但有大智慧，他們樂意學習、接觸新事物，隨著經歷增加，格局擴大，往往會成為知識淵博的聰明人。獅子座之所以會為愛做傻事，是因為他們喜歡寵愛另一半，也不希望成為伴侶的壓力，互相輕鬆愉快相處，同時也會覺得有時軟弱能得到對方的關愛。

▍雙子座

雙子座在眾人眼中是最有頭腦、最會耍聰明的星座，而且想任何事物都比別人快。但他們在感情中容易缺乏安全感，也愛胡思亂想，所以當越害怕失去，就越容易不經大腦思考。