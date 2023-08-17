丁禹兮認證楊超越的「釣系」戀愛攻勢，眼裡都是鉤子的裝弱狩獵者。（愛奇藝國際站提供）

由楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇《七時吉祥》，討論熱度高，衝上愛奇藝熱播榜TOP2。預告中兩人在床上貼臉害羞的場景，對此印象非常深刻，楊超越透露看到劇本時眼睛為之一亮，想說「小丁，可以啊！」，也對此副本非常期待。丁禹兮也說：「希望到時觀眾還記得呼吸，因為真的很近。」楊超越也補充說「拍攝當時也真的很安靜！所以只剩下呼吸聲。」

近日2位主角楊超越、丁禹兮接受訪問，談及「釣系」（網路粉絲用語，原指擅長使粉絲上鉤之意）的戀愛攻勢，丁禹兮馬上推楊超越出來，稱她很有發言權，楊超越也大方分享，她認為「釣系的戀愛攻勢就是會讓眼睛無辜的看著對方，眼裡看似毫無戰鬥力，但是其實眼睛裡都是鉤子，早就埋好了，以一種弱小的獵物姿態進入到狩獵者眼前，但其實自己才是那個獵人。」一番分析相當精闢，也讓丁禹兮在一旁嘖嘖稱奇。

有私交的楊超越和丁禹兮感情超好，在訪談中楊超越還爆料曾和丁禹兮去玩密室逃脫，過程中雖然丁禹兮本身非常害怕黑暗的密室以及恐怖的劇情，但還是會站在前面為楊超越擋下所有會嚇到人的東西，讓楊超越非常有安全感，楊超越笑說：「他很紳士，但叫的很大聲！」丁禹兮搞笑表示：「我是聲先制人，用音量壓制住他們的氣勢。」

丁禹兮也透露在拍片現場常看到楊超越在劇組開拍前做準備，她會一個人在旁邊自己演全程的戲，丁禹兮就默默坐在旁邊抱著劇本看著她，他覺得這樣的楊超越很可愛，甜甜的氛圍在兩人的訪談現場蔓延。兩人也立下破萬熱度值的公約，若達成將一起跳女團舞，女團出身的楊超越表示自己可以教丁禹兮跳，丁禹兮也笑說不論是〈pick me〉還是〈月亮警察〉都可以，讓人相當期待。

《七時吉祥》正在愛奇藝國際版(app＆iq.com)獨家熱播中。