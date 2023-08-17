趙寅成在劇中飾演國情院最優秀的黑色要員。（Disney＋提供）

韓孝周在劇中飾演國情院內勤要員。（Disney＋提供）

韓劇《Moving 異能》由柳承龍、韓孝周、趙寅成、李正河、高允貞、金道勳等人領銜主演，改編自韓國知名漫畫家姜草最著名的同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》導演朴仁濟攜手打造，開播以來話題不斷，本周最新劇情以回憶片段回溯趙寅成、韓孝周年輕時的愛情故事，原來韓孝周竟是受到高層指示施以美人計誘惑趙寅成，沒想到意外擦槍走火譜出純愛火花。

男神趙寅成在劇中飾演國情院最優秀的黑色要員「金斗植」，與韓孝周飾演的內勤要員「李美賢」，在亂世中發展出一段淒美的愛戀，原本李美賢受到上司命令，靠近金斗植想要試探對方秘密，卻發現背後潛藏著更大的陰謀，甚至可能會危害到自己的生命安全，儘管如此，意外相戀的2人還是決定為愛情豪賭一把，韓孝周也前曾在受訪時大讚私底下的趙寅成既貼心又溫柔，趙寅成則透露他與韓孝周的愛情戲非常動人，「但不能說太多，這是一級秘密」，如今看來果然是名不虛傳的精彩。

2人都相當喜歡自己的角色，趙寅成更感謝編導對他觀察入微，讓這個角色在很多細節上，根本就是私底下的他，「我用自己的內心世界、性格塑造這個角色，我相信粉絲們都有自己心中的『金斗植』這個角色應該有的樣子，但我希望大家也能用開放的心態來欣賞我的詮釋的版本」。日前受訪時，更表示這2集將刻畫出最扣人心弦的愛情故事，希望大家會喜歡。

最新劇情中更徹底展現韓孝周的「敏銳五感」超能力，「我的耳朵、眼睛會需要很多特寫鏡頭，我也需要移動自己的五官來集中精神，攝影機常常會非常靠近我的臉！」這項超能力除了讓韓孝周隔空就能聽到目標說話，瞬間能瞄準狙擊目標，更是她能成功「誘惑」趙寅成的關鍵，包括偷聽他的腳步聲以製造偶遇、在寧靜的夜晚中聆聽他的心跳聲、讓曖昧氣氛再飆升等，甜蜜「社內戀愛」的畫面都讓觀眾看得臉紅心跳。

《Moving 異能》每週三在Disney＋更新2集。